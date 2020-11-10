«Соблюдать закон и предотвращать провокации»: в Киеве состоялось заседание штаба Союза армян Украины

Строгое соблюдения законов и предотвращение провокаций, в Киеве состоялось совместное заседание Киевского и Ереванского штабов Союза армян Украины. Как сообщает AnalitikaUA.net, в ходе обсуждения координационных вопросов по оказанию дальнейшей помощи соотечественникам на родине, участники приняли заявление по поводу последних событий в Армении и Арцахе.

Публикуем полный текст заявления:

«Союз армян Украины призывает политические силы Армении сохранять стабильность, а все необходимые шаги предпринимать в рамках Конституции страны. Нам всем нужна всеармянская консолидация, направленная на победу.

С начала военных действий в Арцахе и по сегодняшний день, Союзом армян Украины была проделана колоссальная работа по предоставлению всей необходимой помощи.

Мы продолжаем работу и дальше будем помогать тем, кто пострадал в ходе войны.

Выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным гражданам, которые в такие тяжелые для нашей исторической родины дни оказали свою помощь и поддержку. Благодаря сплоченной командной работе, нам удалось помочь многим семьям, которые из-за войны лишились своих домов.

Призываем всех соотечественников сохранять спокойствие и не терять дух. Просим быть бдительными и не поддаваться на провокации».

На заседании, которое прошло под председательством Главы организации Вилена Шатворяна, особое внимание было уделено вопросам безопасности соотечественников в Украине, была отмечена необходимость строгого соблюдения законов и предотвращения провокаций.