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Новости > На Ровенщине освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ

На Ровенщине освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ

Александра Кудрявцева
10.11.20 17:45
496
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ
Главное: Верующие начали строить храм в начале года, на Троицу состоялось первое богослужение.
 
Детали: На Ровенщине в селе Долгошии освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, храм освятил  наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел.
 
Верующие начали строить храм в начале года, на Троицу состоялось первое богослужение.
 
«Чуть более года верующие УПЦ, после захвата церкви, молились в доме, за это время собирали деньги и искали благотворителей, чтобы возвести храм», – рассказал благочинный Млиновского благочиния протоиерей Василий Иванейко.
 
Как сообщалось, 24 февраля 2019 года сторонники ПЦУ организовали в Долгошиях незаконное собрание территориальной общины по вопросу Свято-Георгиевского храма. Активисты заранее подготовили новый устав и объявили СМИ о добровольном переходе в ПЦУ. Храм отняли в следующее воскресенье, не пустив верующих Украинской Православной Церкви на богослужение.
 
В тему: В Тернопольской области освятили новый храм, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Тэги: Митрополит Павел (Лебедь), УПЦ

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