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Новости > Совсем скоро в Украине резко похолодает и пойдет снег

Совсем скоро в Украине резко похолодает и пойдет снег

Агата Кловская
10.11.20 14:37
405
Совсем скоро в Украине резко похолодает и пойдет снег

Главное: Погода в Украине принесет морозы днем и первый снег уже очень скоро. В ближайшие дни в стране будет сухо.

Детали: Погода в Украине всерьез испортится, когда на смену холодному антициклону придет атмосферный фронт. Он принесет не только дневной «минус» но и снег. Синоптики показали новые карты погоды на месяц, который выдастся не особо теплым.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, первые ночные заморозки придут на Восток и Север уже в среду, 11 ноября. До Киева ночной мороз доберется к субботе, 14 числа. На Западе (кроме Карпат) и Юге значения термометра пока еще будут выше нуля.

А вот где-то в 20-х числах месяца стоит ждать первых дневных морозов и снега. Вероятность первых снежных осадков в этих числах наиболее высока на Востоке и Севере. Кроме снега с 20-23 ноября будут идти дожди, временами вперемешку с мокрым снегом.

Отметим, что к концу ноября — началу декабря синоптики прогнозируют некоторое потепление.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook также подтвердила, что в Украину идет похолодание. Туманы никуда не исчезнут — сейчас именно их сезон.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах −2...+4°С, а завтра днем будет не выше + 3...9°С градусов. Теплее будет разве что в Крыму и на Закарпатье +8...12°С.

В Киеве 11 ноября столбики термометров также пойдут вниз, днем в среду ожидается около +5°С. Но осадков в столице не будет.

В дальнейшем похолодания станут сильнее. Антициклональный характер погоды удержится: будет сухо, с периодическими туманами.

В тему: 15 октября на высокогорье Карпат выпал снег, а температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Тэги: снег, общество, погода, непогода, новости Украины

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