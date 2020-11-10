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Новости > Одну из авторов реформы полиции в Украине оштрафовали за нарушение карантина в Грузии

Одну из авторов реформы полиции в Украине оштрафовали за нарушение карантина в Грузии

Александр Панько
10.11.20 13:39
812
Одну из авторов реформы полиции в Украине оштрафовали за нарушение карантина в Грузии

Главное: Бывшую руководительницу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе оштрафовали в Грузии на $600 долларов за нарушение ограничения на передвижение в ночное время.

Детали: В грузинских городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти запрещено передвижение транспорта и пешеходов с 22:00 до 05:00 из-за роста случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Грузия Online, введение новых ограничений совпало с протестными акциями против итогов парламентских выборов 31 октября, так что около двух десятков митингующих не согласились с правилами и всю ночь оставались в здании парламента Грузии.

Среди оштрафованных оказалась мажоритарный кандидат в депутаты, одна из лидеров оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, известная в Украине как бывшая глава Национальной полиции.

Протестующие заявили, что собираются обжаловать штрафы. Они открыли полевой штаб, где оформляли жалобы в суд первой инстанции. Также участники акции планируют обжаловать положения правительственного постановления «О карантине и изоляции», запрещающие передвижения в ночное время.

В тему: 4 ноября 2015 года Хатия Деканоидзе была назначена на должность руководителя Национальной полиции Украины.

14 ноября 2016 года она объявила об отставке, объяснив свой поступок недостатком полномочий для полноценного реформирования полиции.

16 ноября Кабинет министров принял ее заявление.

Справка: Хатия Деканоидзе — бывшая министр образования Грузии, первый ректор Полицейской академии Грузии. После смены правительства и прихода команды Бидзины Иванишвили перешла на преподавательскую работу, а позже переехала в Украину, где стояла у истоков реформирования Национальной полиции.

Тэги: штраф, протест, мир, карантин, Грузия, Тбилиси, Хатия Деканоидзе, курьезы, коронавирус

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