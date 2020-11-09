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Новости > Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно молитвенное правило

Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно молитвенное правило

Александра Кудрявцева
09.11.20 18:08
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Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно молитвенное правило

Главное: Молитва — это дыхание жизни. Как кислород необходим для физической жизни человека, так и молитва необходима для души.

Детали: Через молитву мы обращаемся к Богу и потому нам так важен опыт святых, то есть тех, кто стяжал особый дар молитвы. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Молитва — это индикатор религиозности человека — если он молится Богу, он подлинно верующий. Если он не молится, нет внутренней жажды молиться, он не религиозный. Через молитву мы обращаемся к Богу и потому нам так важен опыт святых, то есть тех, кто стяжал особый дар молитвы. Особенно тех святых, которые оставили после себя молитвы, отражающие чувства их душ. Конечно, можно и нужно молиться своими словами, но нельзя исключать и многотысячелетний молитвенный опыт Церкви. В псалмах и молитвах, составленных святыми, собраны практически все человеческие душевные переживания. Произнося вдумчиво эти слова, находя в молитвенных текстах что-то свое, мы как бы настраиваемся на одну волну со святыми», — объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что для правильного душевного настроя важна последовательность молитв, для чего и были созданы молитвенные правила.

«Для монашествующих, чья жизнь изначально есть путь молитвы, молитвословий больше, чем, например, у мирян, которые имеют семьи и ходят на работу. Каждый может использовать то молитвенное правило, которое больше ему подходит для его ритма жизни. Хотя, конечно, здесь очень важен совет духовника. Тот, кому время позволяет, может пользоваться самым распространенным правилом из молитвослова. Тот, у кого времени меньше, либо в состоянии крайней усталости, произносит меньше молитв. Но важно, чтобы мы через самосожаление не отправдывали свою леность», — подчеркнул управделами УПЦ.

Он рассказал о кратком молитвенном правиле преподобного Серафима Саровского.

«Молитвенное правило прп.Серафима состоит из трех молитв: „Отче наш“ (читается 3 раза), Богородице Дево — (3 раза) и „Символа Веры“ (1 раз). В этом правиле мы обращаемся к Богу с молитвой, которую Он Сам нам заповедовал, и которая по сути является образцом всех молитв. Затем мы вспоминаем Богородицу — самую святую и сильную Ходатаицу за всех нас перед Богом, и в заключение свидетельствуем свою веру, произнося „Символ Веры“, содержащий всю суть христианского учения», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, что значит настоящий подвиг.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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