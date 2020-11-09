Неизвестные грабители запытали до смерти известного фермера на Хмельнитчине

Главное: Неизвестные разбойники напали на дом фермера в Хмельницкой области с целью наживы. От полученных в результате пыток травм он скончался.

Детали: Руководитель Ассоциации фермеров и землевладельцев Белогорского района Хмельницкой области Владимир Матвиец скончался в областной больнице после того, как на него было совершено разбойное нападение. Как сообщает agronews.ua, он пребывал в тяжелом состоянии после травм, вызванных пытками.

По данным издания, поздним вечером 29 октября в его дом проникла группа лиц в камуфляжной одежде и балаклавах. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина, его 62-летнюю жену и 41-летнего сына. Применяя к ним пытки, злоумышленники завладели крупной суммой средств, после чего скрылись.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье о разбое. Злоумышленники пока не найдены.

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В ночь с 29 на 30 марта 2019 г в элитном коттеджном поселке «Сосновый берег» под Одессой грабители зверски пытали пожилого мужчину, после чего убили его и вынесли из дома большое количество ценностей.

В ноябре того же года злоумышленники в камуфляже и балаклавах похитили мужчину 1981 г. р., вывезли его в поле за городом, где принялись избивать и пытать паяльной лампой.