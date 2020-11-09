Вирусологи сомневаются в эффективности карантина выходного дня

Главное: Дополнительные ограничения и усиление карантина в эпидемической ситуации в Украине, вряд ли помогут. Такое мнение высказала вирусолог Алла Мироненко.

Детали: Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко прокомментировала вероятность усиления карантина в Украине. Она считает, что эффективность «карантина выходного дня», который сейчас украинская власть подумывает ввести, выглядит сомнительной, передает «Главред».

«Среди прочего карантин выходного дня предусматривает ограничение работы магазинов, супермаркетов и т.д. Например, Турция проходила через подобный опыт, и ничего хорошего из этого не вышло: подобные ограничения, наоборот, создали у населения ажиотаж, когда все бросились в магазины, создали столпотворение, толкотню и давку, гребли все подряд. Получается, что так только хуже. К тому же ограничение работы магазинов, а если еще и заберут выходные, создаст дополнительные проблемы для работающего населения — ему что, бросить работу и в течение рабочего дня отправиться делать закупки? Кроме того, пошли слухи о том, что в Украине подумывают ввести даже комендантский час. Однако эпидемический процесс в нашей стране уже на такой стадии, когда даже такая мера вряд ли поможет», — отметила она.

Гораздо важнее, чтобы украинцы начали выполнять те правила, которые уже существуют, а прежде всего — придерживались масочного режима, считает Мироненко.

В тему: Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса к середине ноября может составить от 9079 до 13968 при среднем значении 10949.