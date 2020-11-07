Основной форвард «Динамо» перед матчем с «Шахтером» заразился коронавирусом

Главное: В киевском «Динамо» подтвердился очередной случай коронавируса. На этот раз положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.

Детали: Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Супряга сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеграмм-канал «Тайны футбола».

Отметим, что Владислав является основным нападающим «Динамо», а уже завтра киевляне встретятся со злейшим врагом — с донецким «Шахтером».

Что касается «горняков», то «корону» подхватил генеральный директор команды Сергей Палкин.

В тему: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.