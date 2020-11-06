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Новости > В УПЦ призвали предстоятеля Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ

В УПЦ призвали предстоятеля Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ

Александра Кудрявцева
06.11.20 17:27
228
В УПЦ призвали предстоятеля Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ

Главное: Запорожский митрополит Украинской Православной Церкви призвал кипрского предстоятеля отозвать признание Православной Церкви Украины.

Детали: Об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в открытом письме архиепископу Кипрскому Хризостому, сообщают РИА Новости.

«Церковь — это наша семья. В мире это большая православная семья поместных и автономных Церквей с разными этносами, национальностями, культурами. Грехи и ошибки наших братьев больно ранят сердце любого верующего, где бы он ни был. Это мой крик души!» — отметил митрополит Лука, комментируя отправленное им послание кипрскому предстоятелю.

В письме, опубликованном на греческом ресурсе «Ромфея», говорится о том, что архиепископ Кипра «стал на путь предательства Христа — главы Церкви», признав ПЦУ.

«Я также уверен, что и верное православию духовенство Кипрской церкви также уже не может произнести ваше имя на богослужении как предстоятеля», — отметил митрополит Лука.

По его словам, благодаря действиям архиепископа Хризостома украинские верующие могут получить «исповеднические и, возможно, мученические венцы».

«Ваше заявление о своем предательстве Церкви и поддержке ряженых в священнические одежды богоборцев несомненно будет способствовать тому, что вооруженные циркулярными пилами и молотками, агрессивно настроенные и забывшие Бога люди на нашей многострадальной украинской земле еще с большим неистовством будут захватывать наши храмы, кощунствовать над православными святынями, избивать и терроризировать наше духовенство и прихожан. Еще больше слез, горя и страданий вы принесете в семьи верных чад православной церкви. Но, уверен, что никто из нас не поколеблется в этих скорбях», — написал митрополит Лука.

Он добавил, что в случае покаяния архиепископа Хризостома готов вновь «назвать его братом, потому что ради нас с вами распялся Христос».

«Дорогой мой брат во Христе, покайтесь, потому что недалеко уже от нас суд Божий, на нем дадим ответ», — заключил владыка Лука.

В тему: Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ, Митрополит Лука

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