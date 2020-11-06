В киевском метро мужчина без маски набросился на полицейского и был остановлен другим пассажиром с пистолетом

Главное: На станции метро «Славутич» в Киеве мужчина без маски напал на полицейского, забрызгав ему лицо газом. Дебошира остановил другой пассажир с пистолетом.

Детали: В Киеве на станции метро «Славутич» мужчина совершил нападение на сотрудника полиции, который сделал ему замечание об отсутствии защитной маски. Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Конфликт завязался на платформе указанной станции. 42-летний киевлянин зашел в метро без маски, на что дежурный полицейский сделал ему замечание.

Агрессивный мужчина в ответ достал газовый баллончик и забрызгал им лицо правоохранителя. Следом он достал раскладной нож и попытался ранить им стража порядка и других людей на станции.

Один из пассажиров не выдержал такого поведения и сделал предупредительный выстрел в сторону рельсов из зарегистрированного травматического пистолета. Это утихомирило нарушителя, и его удалось задержать.

В результате патрульный получил химические ожоги роговицы І-ІІ степени обоих глаз. Остальные пассажиры не пострадали.

По данному факту открыто уголовное дело. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет киевская прокуратура.

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