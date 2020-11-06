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Новости > В киевском метро мужчина без маски набросился на полицейского и был остановлен другим пассажиром с пистолетом

В киевском метро мужчина без маски набросился на полицейского и был остановлен другим пассажиром с пистолетом

Александр Панько
06.11.20 20:15
166
В киевском метро мужчина без маски набросился на полицейского и был остановлен другим пассажиром с пистолетом

Главное: На станции метро «Славутич» в Киеве мужчина без маски напал на полицейского, забрызгав ему лицо газом. Дебошира остановил другой пассажир с пистолетом.

Детали: В Киеве на станции метро «Славутич» мужчина совершил нападение на сотрудника полиции, который сделал ему замечание об отсутствии защитной маски. Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Конфликт завязался на платформе указанной станции. 42-летний киевлянин зашел в метро без маски, на что дежурный полицейский сделал ему замечание.

Агрессивный мужчина в ответ достал газовый баллончик и забрызгал им лицо правоохранителя. Следом он достал раскладной нож и попытался ранить им стража порядка и других людей на станции.

Один из пассажиров не выдержал такого поведения и сделал предупредительный выстрел в сторону рельсов из зарегистрированного травматического пистолета. Это утихомирило нарушителя, и его удалось задержать.

В результате патрульный получил химические ожоги роговицы І-ІІ степени обоих глаз. Остальные пассажиры не пострадали.

По данному факту открыто уголовное дело. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет киевская прокуратура.





В тему: В Шевченковском районе Киева из трамвая ногами вытолкали девушку, которая не надела защитную маску.


						
						
						
						
						

                        

                    

                

                
 
                
                                    Тэги: Киев, общество, метро, происшествие


                
				
									
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06.11.20 09:34

            
Гражданская авиация в ходе конфликта в Карабахе

            

                

                    Автор:
                                            
                            Михаил Жирохов
                        
                                    

            

        

    




					

					

						


    
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15.10.20 09:36

            
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                    Автор:
                                            
                            Агата Кловская
                        
                                    

            

        

    





					

				

				

					

						
    

        
Колонка автора

        

                            

                    
						
			
		    
                

                        

                
05.11.20 08:09

                
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                        Автор:
                                                    
                                Андрей Шахов
                            
                                            

                

            

        

    

    

					

					

						
        

            
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06.11.20 01:46

                                        
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                                                                                                                        Александр Панько
                                                                                                        

                                        

                                                                                

                                

                                
                                                                                                                                                                                                                                    

        
        
					

				

			
				
			

        
			        

        


    


    
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Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

                

                            

                    
                        

                            

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06.11.20 19:00

                
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06.11.20 20:15 

                    

                                                В киевском метро мужчина без маски набросился на полицейского и был остановлен другим пассажиром с пистолетом

                
            
                                        
            
                    
06.11.20 19:02 

                    

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06.11.20 19:00 

                    

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06.11.20 17:46 

                    

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06.11.20 17:27 

                    

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06.11.20 16:17 

                    

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Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны

                

                        

    


    

        

                            

                    
                        

                            

	                        				Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
				
                            

                        

                    
                    
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
				
                            

                        

                    
                    
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Мэром американского городка стал… французский бульдог
				
                            

                        

                    
                    
Мэром американского городка стал… французский бульдог

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
				
                            

                        

                    
                    
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
				
                            

                        

                    
                    
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо

                

                            

                    
                        

                            

	                        				На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
				
                            

                        

                    
                    
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
				
                            

                        

                    
                    
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
				
                            

                        

                    
                    
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
				
                            

                        

                    
                    
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Под Радой сцепились «слуги народа»
				
                            

                        

                    
                    
Под Радой сцепились «слуги народа»

                

                    

        

            
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            Новости блогосферы
        
    

                                
            
                    
24.10.20 09:05 

                    

                                                    
                                                Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

                
            
                                        
            
                    
17.10.20 21:59 

                    

                                                    
                                                Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

                
            
                                        
            
                    
12.10.20 20:29 

                    

                                                    
                                                Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

                
            
                                        
            
                    
09.10.20 20:48 

                    

                                                    
                                                Как папа римский стал... марксистом

                
            
                                





    
    

            
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На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

                
    
                    
                                            
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