Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно кое-что интересное о новом компьютерном чипе Apple

Стало известно кое-что интересное о новом компьютерном чипе Apple

Агата Кловская
06.11.20 20:24
156
Стало известно кое-что интересное о новом компьютерном чипе Apple

Главное: Чип Apple A14X Bionic прошел тестирование. Стали известны его результаты.

Детали: Компьютерный чип Apple A14X Bionic был протестирован в бенчмарке GeekBench 5. Об этом сообщают инсайдеры Appleinsider.

В публикации сказано: «Тестовая сборка, оснащенная 8-ядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, набрала 1634 балла (одноядерный тест) и 7220 баллов (многоядерный тест)».

Также отмечается: «Для сравнения, топовая конфигурация MacBook Pro, оснащенная процессором Intel Core i9, получила в GeekBench 1096 и 6869 баллов, соответственно».

Эксперты говорят, что первые Mac c ARM-процессором от Apple покажут 10 ноября – это 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro, а также 16-дюймовый MacBook Pro.

В тему: 4 ноября 2020 года мы писали о том, каким будет iPhone 13.

Тэги: Apple, мир, технологии, Apple A14X Bionic

Комментарии

Статьи

06.11.20 09:34

Гражданская авиация в ходе конфликта в Карабахе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.11.20 08:09

«Барселона» – «Динамо»: мечта, едва не ставшая явью

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины
06.11.20 01:46

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 6 ноября 2020 года

Главные новости за 6 ноября 2020 года
06.11.20 19:00
390
Последние новости
06.11.20 20:24

Стало известно кое-что интересное о новом компьютерном чипе Apple
06.11.20 20:15

В киевском метро мужчина без маски набросился на полицейского и был остановлен другим пассажиром с пистолетом
06.11.20 19:02

Стали известны результаты выборов в Киеве
06.11.20 19:00

Главные новости за 6 ноября 2020 года
06.11.20 17:46

Спикер УПЦ напомнил, что Церкви, признавшие ПЦУ, имеют внутренние проблемы
06.11.20 17:27

В УПЦ призвали предстоятеля Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ
06.11.20 16:17

В Москве умер народный артист Украины
Фото и Видео
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
Под Радой сцепились «слуги народа»
Под Радой сцепились «слуги народа»
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.