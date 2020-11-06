Стало известно кое-что интересное о новом компьютерном чипе Apple

Главное: Чип Apple A14X Bionic прошел тестирование. Стали известны его результаты.

Детали: Компьютерный чип Apple A14X Bionic был протестирован в бенчмарке GeekBench 5. Об этом сообщают инсайдеры Appleinsider.

В публикации сказано: «Тестовая сборка, оснащенная 8-ядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, набрала 1634 балла (одноядерный тест) и 7220 баллов (многоядерный тест)».

Также отмечается: «Для сравнения, топовая конфигурация MacBook Pro, оснащенная процессором Intel Core i9, получила в GeekBench 1096 и 6869 баллов, соответственно».

Эксперты говорят, что первые Mac c ARM-процессором от Apple покажут 10 ноября – это 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro, а также 16-дюймовый MacBook Pro.

В тему: 4 ноября 2020 года мы писали о том, каким будет iPhone 13.