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Новости > Публицист: Самая высокая инстанция – это сын Василия Стуса, а он поддержал Медведчука и назвал его реакцию адекватной

Публицист: Самая высокая инстанция – это сын Василия Стуса, а он поддержал Медведчука и назвал его реакцию адекватной

Автор: «Фраза»
06.11.20 12:47
137
Публицист: Самая высокая инстанция – это сын Василия Стуса, а он поддержал Медведчука и назвал его реакцию адекватной

В истории с книгой про поэта Василия Стуса важно обратить внимание на позицию его сына Дмитрия Стуса, который критически оценил произведение и поддержал Виктора Медведчука. При этом, как сообщает NewsOne, автор книги Вахтанг Кипиани «прославился» в начале 2000-х, когда его уличили в том, что он одновременно работал и на власть, и на оппозицию. Об этом пишет в Facebook политический публицист Дмитрий Джангиров.

Джангиров уверен, что на сегодняшний день сын Василия Стуса является чуть ли не единственным, у кого есть моральное право комментировать данную тему. «При этом сам факт, что он (Дмитрий Стус, — ред.) директор Национального музея Шевченко, говорит о его высоком моральном авторитете», — считает публицист.

«Дмитрий Стус напомнил, что обвинения его отцу объявлял прокурор Аржанов, поэтому он не понимает, как спустя 30 лет после процесса можно обсуждать работу адвоката, который фактически был статистом в этом деле.

«Роль адвоката — он статист в этом процессе. Говорить о морали, в принципе, можно и надо. Но нельзя об этом говорить 30 лет, правда?» — привел позицию Дмитрия Стуса Джангиров.

Он отметил, что в судебном процессе над Василием Стусом участвовали десятки людей, напомнив, как сам поэт отдельно выделил фигуру литературоведа Арсена Каспрука.

«Например, обвинительный приговор Василию Стусу выносил и зачитывал судья Фещенко, различные свидетели давали показания против поэта, эксперты представляли свои „экспертные заключения“.

Сам Василий Стус по этому поводу отдельно указывал, что ни в чем не обвиняет адвоката, а вот по поводу „литературоведа“ Арсена Каспрука, давшего абсолютно уничижительную рецензию на его стихи, Стус писал: „На руках этого доктора филологии моя кровь“. Но, ведь это был не единственный эксперт со стороны обвинения — свидетелей, давших показания против Стуса, было предостаточно», — поведал детали публицист.

При этом, Джангиров обратил внимание, что Дмитрий Стус фактически поддержал Виктора Медведчука, назвав его реакцию на «книгу» адекватной. «Кстати, сам Стус признал реакцию Медведчука на «книгу» Кипиани вполне адекватной и нормальной. Кроме того, сын Василия Стуса прямым текстом выразил сомнение, что эту книгу можно считать «документальной», а в отношении обвинений употребил слово «бездоказательно», — подчеркнул публицист.

В заключение, Джангиров напомнил, как в начале 2000-х Вахтанга Кипиани уличили в двойной игре, когда он работал райтером на Администрацию президента и одновременно писал негативные статьи против власти на сайте «Украинская правда».

«Но личную ненависть грантового „историка“ могу объяснить вполне „медицинским фактом“: г-н Кипиани был фактологически и неопровержимо уличен в том, что в 2004 году одновременно писал крайне негативные статьи против Медведчука на сайте „Украинской правды“ и получал деньги в одной из аффилированных с Администрацией президента Кучмы (возглавляемой Медведчуком) структур за райтерство (понятно, что против „оранжевых“)...» — привел факты политический публицист Дмитрий Джангиров.

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