Букмекеры провозгласили имя нового президента США

Главное: Букмекеры уже не сомневаются в победителе президентских выборов в США. Названо имя.

Детали: В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 3 ноября. При этом эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уверены, что победителем гонки будет Джо Байден.

Специалисты не сомневаются в шансах демократа, на которого в режиме live ставки принимаются лишь как 1,08 к 1.

При этом на успех Дональда Трампа ставят лишь 7,5 к 1.

Другими словами, возможность итоговой победы Джо Байдена оценивается с вероятностью более 90%.

Спасти же Дональда Трампа может лишь настоящее чудо.

В тему: 5 ноября 2020 года мы писали, что Трамп потребовал остановить подсчет голосов и нарвался на критику европейцев.