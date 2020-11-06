Лига Европы: «Заря» дома крупно проиграла греческому АЕКу

Главное: В третьем туре группового этапа Лиги Европы луганская «Заря» дома принимала греческий АЕК. К сожалению, подопечные Виктора Скрипника разгромно проиграли — 1:4.

Детали: Сегодня, 5 ноября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Луганская «Заря» в Запорожье принимала греческий АЕК.

После двух стартовых поражений подопечным Виктора Скрипника нужно было во что бы то ни стало побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Однако, как и в поединке с португальской «Брагой», они уже в дебюте матча пропустили гол — на седьмой минуте Танкович замкнул прострел Ливая с левого фланга.

Примерно через полчаса уже сам Танкович отличным пасом вывел капитана своей команды Маталоса на свидание с голкипером «Зари» Шевченко, и тот не сплоховал — 2:0. А в дебюте второй половины встречи уже сам Ливая «качнул» Абу Ханну и точно пробил в правый от себя угол ворот.

Временами игроки «Зари» проводили опасные атаки, но в завершающей стадии им чего-то не хватало. И лишь на 80-й минуте Кочергин шикарным ударом в ближнюю «девятку» один мяч отквитал. Но спустя всего минуту Ливая оформил «дубль» и сделал счет 1:4 в пользу АЕКа.

До финального свистка Вернидуб мог один мяч отквитать, но попал в перекладину, и, как результат — крупная победа греков со счетом 4:1. В параллельной встрече группы G английский «Лестер» дома разгромил «Брагу» со счетом 4:0.

Турнирная таблица выглядит так:

1. «Лестер» — 3 игры / 9 очков;

2. «Брага» — 3 / 6;

3. АЕК — 3 / 3;

4. «Заря» — 3 / 0.

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