В статье американского журнала Medium объясняются причины интереса Запада к Украине.

«Попытка российского руководства методами спецслужб ввергнуть Украину в сугубо внутриполитические вопросы президентской кампании в США вызвало объективное и прагматическое желание политиков Запада понять реальную ситуацию в Украине,- отмечают авторы материала.- Следует отметить, что сложной внутриполитической обстановкой в Украине в полном объеме, и, надо честно признать, с особой циничной фантазией, воспользовался Кремль во главе со своим хозяином Владимиром Путиным и так называемыми „башнями Кремля“ — группировками влиятельных функционеров, политиков и бизнесменов вокруг вождя Путина. Москва практически открыто реализует свою концепцию захвата Украины методами „контролируемого хаоса“», — цитирует статью FromUA.

Американское издание подчеркивает, что Президент Владимир Зеленский настроен на взаимовыгодное сотрудничество с МВФ, но местный офис фонда фактически препятствует выделению новых траншей, подспудно работая в интересах Кремля, настроенного на дестабилизацию экономики Украины. «Так, раз за разом, уважаемый местный представитель МВФ Вим Фонтейн (Wim Fonteyne) пытается действовать „проверенными“ методами с удобными для него „независимыми“ функционерами в Украине, при этом, не обращая внимание на происходящую трансформацию финансового сектора Украины именно по западным стандартам. Подчеркнем, действуя неизменно с негативным деструктивным результатом для сотрудничества Украины с МВФ — отсутствием продвижения по такому нужному кредитованию украинского финансово-экономического сектора. Не умаляя заслуг экономиста Вима Фонтейна в рамках реализации программы Агентства США по международному развитию USAD „Трансформация финансового сектора в Украине“, следует честно признать, что, возможно, затянувшееся с 2010 года нахождение в Украине, явно притупило остроту профессионального взгляда и объективность рабочих подходов этого экономиста в украинских программах МВФ. Очевидно, что подходы, которые работали во время бывших пророссийских и оффшорных президентов, сейчас в Украине не работают и уже не будут работать никогда».

Издание подчеркивает, что Украина уверенно взяла курс внедрение именно лучших западных стандартов функционирование национальных финансовых структур и не желает реализовывать российские «колониальные» сценарии. Но именно вашингтонскому офису МВФ следует обратить внимание на происходящее в украинском подразделении, влив «свежую кровь», чтобы не допустить сценария, выгодного России. "Следует признать на первый взгляд удивительную негативную согласованность деструктивных событий в политической, финансово-экономической и правовых сферах современной жизни Украины, в том числе и на международном направлении, которые действуют в направлении заведомого обрушения суверенной политической, экономической и правовой систем с неизменным финальным контролированным хаосом в итоге",- отмечает американское издание.