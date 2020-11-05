Назван необычный симптом коронавируса

Главное: Стало известно о еще одном симптоме коронавируса. Его озвучила эпидемиолог.

Детали: Российский эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала еще один нетипичный симптом коронавируса. Ее цитируют местные СМИ.

Медик говорит, что это заложенность ушей.

Эксперт отмечает: «Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19».

Она информирует: «Согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с коронавирусом, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек имели этот признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания».

Специалист резюмирует: «Данный признак может встречаться и при ОРВИ. Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, то необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу».

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