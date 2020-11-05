Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Назван необычный симптом коронавируса

Назван необычный симптом коронавируса

Агата Кловская
04.11.20 21:58
261
Назван необычный симптом коронавируса

Главное: Стало известно о еще одном симптоме коронавируса. Его озвучила эпидемиолог.

Детали: Российский эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала еще один нетипичный симптом коронавируса. Ее цитируют местные СМИ.

Медик говорит, что это заложенность ушей.

Эксперт отмечает: «Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19».

Она информирует: «Согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с коронавирусом, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек имели этот признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания».

Специалист резюмирует: «Данный признак может встречаться и при ОРВИ. Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, то необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу».

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что стало известно, почему больные коронавирусом совершают самоубийства.

Тэги: медицина, здоровье, мир, коронавирус

Комментарии

Статьи

04.11.20 09:10

Зе-власть вернула набсоветам космические зарплаты

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах
04.11.20 16:29

«Патруль не приезжает»: киевлян все чаще грабят в собственных квартирах

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 4 ноября 2020 года

Главные новости за 4 ноября 2020 года
04.11.20 18:59
738
Последние новости
04.11.20 23:59

Лига чемпионов: «Динамо» в достойнейшем матче уступило на выезде «Барселоне»
04.11.20 21:58

Назван необычный симптом коронавируса
04.11.20 19:28

В ЦИК назвали даты вторых туров на выборах мэров некоторых городов
04.11.20 18:59

Главные новости за 4 ноября 2020 года
04.11.20 17:35

Кипрские митрополиты заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно ПЦУ
04.11.20 17:21

Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры
04.11.20 16:49

В Черкасской области заживо сгорели пенсионеры и крошечный ребенок
Фото и Видео
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.