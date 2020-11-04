Мэр Киева победил коронавирус

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сказал на брифинге.

Детали: Действующий мэр Киева Виталий Кличко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус — отрицательный. Чувствую себя хорошо», — сказал он.

О положительном результате теста на Сovid-19 мэр рассказал 24 октября. Все это время лечился дома и работал дистанционно.

В тему: В конце октября стало известно, что столичный голова Виталий Кличко заразился коронавирусом. Положительный результат пришел 24 октября.