Киев может «покраснеть» уже на следующей неделе

Главное: Киев имеет шансы оказаться в «красной» карантинной зоне. По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, случиться это может уже на следующей неделе.

Детали: Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19, в столице могут быть внедрены дополнительные ограничения. А при условии дальнейшего роста количества больных, Киев имеет шансы оказаться в «красной» карантинной зоне. Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет УНН.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью в столице, собеседник отметил, что «возможно, будут внедрены некоторые ограничения, но они будут локальными».

«Это отдельные профилактические противоэпидемические мероприятия по различным направлениям. Сегодня мы находимся в „оранжевой“ зоне, и ситуация ухудшается. Необходимо внедрять некоторые профилактические меры. Я думаю, что в пятницу будут приняты решением города мероприятия, которые сейчас мы разрабатываем. Основная цель сегодня — это работа с очагами (заболевания), работа с лечебно-профилактическими учреждениями и обеспечение лабораторной диагностики», — пояснил он.

На вопрос о том, далеко ли столице до «красной» зоны, Рубан ответил — «Нет».

«Мы можем туда попасть на следующей неделе, если ситуация будет развиваться таким образом», — отметил начальник ГУ Госпродпотребслужбы.

В то же время, на вопрос о том, возможно ли закрытие метро в столице, он заявил, что «это последнее, что может быть».

Отметим, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 было зарегистрировано, в частности, в Киеве — 856 новых больных.

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