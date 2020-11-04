Атака коронавируса на Украину продолжается: последние сводки

Главное: Коронавирус атакует Украину. Число заболевших и погибших растет.

Детали: В среду, 4 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов привел новые данные по коронавирусу в Украине. Ситуация остается плачевной.

По официальным данным за последние сутки зафиксировали еще 9 524 случаев заразы. С начала пандемии в нашей стране заболели уже 420 617 человек.

Подчеркивается, что это новый антирекорд.

Информируют, что больше всего новых случаев было зафиксировано в Киева (856), а также в Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.

Было проведено 72 442 тестирований (методом ПЦР – 42 278, методом ИФА – 30 164).

Увы, за сутки от заразы погибли 199 людей. Всего от коронавируса в Украине скончались 7 731 человек.

Также стало известно, что за отчетный период выздоровели 7 536 больных (176 404 – с начала пандемии).

Продолжают лечиться 244 213 человек.

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