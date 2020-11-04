Украинцам объяснили, что означает ужесточение карантинных ограничений

Главное: В Офисе президента Украины объяснили, что именно предусматривает ужесточение карантинных ограничений в стране. Общественный транспорт будет работать и дальше.

Детали: Ужесточение карантинных ограничений в Украине не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. Об этом «РБК-Украина» сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника, ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны, как это происходит и сейчас. Ключевыми параметрами является не прирост абсолютного числа новых случаев заболевания, а количество тяжелых случаев, уровень смертности и уровень загруженности больничных коек.

Транспорт будет работать и дальше в привычном режиме, но отдельные ограничения все же могут вводиться, например, по количеству рейсов или их загрузке. То же самое касается и магазинов — их не будут закрывать, но потенциально могут, к примеру, сократить длительность их работы, ввести ограничения в выходные дни и тому подобное.

В тему: Источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщают, что уже с понедельника в Украине жестко усилят карантинные ограничения. Пока не понятно, в какой форме карантин будет протекать.