Коронавирус продолжает наступать на Украину

Главное: Число больных коронавирусом в Украине растет. Сообщается о новых жертвах.

Детали: Ситуация в Украине с коронавирусом остается непростой. Данные на понедельник, 2 ноября, приводят в Минздраве.

Всего за сутки заразились еще 6 754 человек. С начала пандемии заболели 402 194 человека.

За сутки болезнь забрала еще 69 жизней (всего – в 7 375 жертв).

С начала пандемии выздоровели 163 768 людей, из них 2 327 – за последние сутки.

Сейчас в стране болеют коронавирусом 231 051 человек.

Также сообщается: «Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях».

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19 ( из них методом ПЦР – 31 662, методом ИФА – 4925).

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что вспышка коронавируса произошла в «Динамо».