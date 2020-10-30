Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти

Александр Панько
30.10.20 14:40
216
Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти

Главное: Оппозиционный народный депутат утверждает, что в отношении судей Конституционного суда открыто уголовное производство о захвате государственной власти. В то же время Государственное бюро расследований проводит расследование в отношении главы КСУ Александра Тупицкого по статье о занятии земельного участка и захвате власти.

Детали: В Единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно захвата государственной власти судьями Конституционного суда Украины. Как сообщает пресс-служба партии «Голос», заявление о правонарушении подал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

«В рамках этого производства вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева», — написал нардеп на своей странице в Facebook, добавив, что это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда, чтобы потом «наполнить его достойными кандидатами через конкурсы».

Скриншот сообщения Ярослава Юрчишина в Facebook

Отметим, что в подтверждение своих слов он не привел каких-либо доказательств и ссылок.

В то же время, как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, в отношении главы КСУ Александра Тупицкого начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены.

В ГБР считают, что Тупицкий нарушил ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины, санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

Тэги: Конституционный Суд Украины, политика, криминал, новости Украины, Ярослав Юрчишин

Комментарии

Статьи

30.10.20 09:08

Украинский арсенал: пожарные танки

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
30.10.20 09:00

«Ференцварош» – «Динамо»: вопросы тактики и психологии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ
30.10.20 11:16

Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти
30.10.20 14:40
147
Последние новости
30.10.20 14:57

Назван очень странный признак коронавируса
30.10.20 14:53

Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
30.10.20 14:40

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти
30.10.20 13:53

«Дальше указ о пожизненном императорстве»: Зеленского уличили в перевороте и узурпации власти
30.10.20 13:23

Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно
30.10.20 13:10

Стало известно, где «живет» коронавирус
30.10.20 13:05

Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий
Фото и Видео
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.