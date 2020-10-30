Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти

Главное: Оппозиционный народный депутат утверждает, что в отношении судей Конституционного суда открыто уголовное производство о захвате государственной власти. В то же время Государственное бюро расследований проводит расследование в отношении главы КСУ Александра Тупицкого по статье о занятии земельного участка и захвате власти.

Детали: В Единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно захвата государственной власти судьями Конституционного суда Украины. Как сообщает пресс-служба партии «Голос», заявление о правонарушении подал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

«В рамках этого производства вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева», — написал нардеп на своей странице в Facebook, добавив, что это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда, чтобы потом «наполнить его достойными кандидатами через конкурсы».

Отметим, что в подтверждение своих слов он не привел каких-либо доказательств и ссылок.

В то же время, как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, в отношении главы КСУ Александра Тупицкого начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены.

В ГБР считают, что Тупицкий нарушил ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины, санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.