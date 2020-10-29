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Новости > Евросоюз дал ясно понять, что последнее решение КСУ может поставить крест на безвизе

Евросоюз дал ясно понять, что последнее решение КСУ может поставить крест на безвизе

Александр Панько
29.10.20 12:54
54
Евросоюз дал ясно понять, что последнее решение КСУ может поставить крест на безвизе

Главное: Принятое накануне Конституционного суда Украины об отмене антикоррупционной реформы является основанием для приостановки действия безвизового режима с Европейский союзом, а также сотрудничества с Международным валютным фондом.

Детали: В Европейском союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо посла Украины при Евросоюзе Николая Точицкого в адрес вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, оно может стать основанием для временного приостановления безвизового режима для нашей страны.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме.

В Евросоюзе напомнили, что одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

При этом принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы — квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.

В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры является критерием достижения ряда как краткосрочных, так и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

— сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

— сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

— интеграция в энергетический рынок ЕС;

— интеграция в единый цифровой рынок и др.

В качестве решения проблемы в Евросоюзе предложили создание «в сжатые сроки» рабочей группы высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы вошли представители Верховной Рады Украины, Офиса Президента, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества.

Ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить разработку изменений в Конституцию Украины с целью предоставления Верховной Раде полномочий создавать государственные органы со специальным статусом.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Тэги: Евросоюз, Кабинет Министров Украины, безвизовый режим, Международный валютный фонд, Конституционный Суд Украины, политика, Ольга Стефанишина

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