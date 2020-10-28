Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Митрополит Антоний рассказал, как грех блуда разрушает душу

Митрополит Антоний рассказал, как грех блуда разрушает душу

Александра Кудрявцева
28.10.20 15:08
562
Митрополит Антоний рассказал, как грех блуда разрушает душу

Главное: Сегодня грех блуда не только не пытаются избежать, но и всеми силами через СМИ пытаются доказать, что он естественен и даже почти необходим. А ведь он губителен не только тем, что приводит к измене мужу или жене, но главное — к измене Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Это теперь так люди смотрят, распространяя мнение о том, что каждый волен беречь чистоту совести, в данном случае — души и тела, или мириться с грязью... Никому вроде бы, я не подотчетен. Так рассуждать атеисту естественно, а христианину нельзя.Христианам апостол Павел внушает серьезную и очень высокую мысль: „вы не свои“, потому что „тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Который имеете вы от Бога“ (1Кор. 6:19). Это мы-то, грешные, храм Святаго Духа? Да, это дано каждому как возможность. Чтобы реализовать ее, надо воздерживаться от грехов, особенно от таких, которые разрушают живое единение с Господом», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что «блуд противен Богу как измена не только мужу или жене, если человек в браке, но главное — Ему, Богу, принесшему каждой душе христианской счастье чистой, возвышающей любви».

«Распущенность, всякие извращения мерзки Богу и людям. Потому апостол Павел предупреждает: избегайте всего, что ведет к распущенности, распутству, что оскорбляет святыню человеческой души и тела.Когда и как стал человек храмом Божиим? При Крещении человек сочетается Христу и обязан хранить верность Ему. Кроме блуда других грехов много, разве они лучше? Все „хороши“ в кавычках, но по действию на душу и тело блуд самый разрушительный», — подчеркнул архиерей.

По его мнению, опасность блуда знают все, особенно теперь, когда «его не только не пытаются избежать, а всеми силами доказывают все наши СМИ, что он естественен и почти необходим».

«Принимая такое мнение, соглашаясь с ним, человек уже не может быть христианином (если не покается) и увидит вскоре гибельные плоды этого порока. Кто же избегает его, тому апостол Павел говорит: „Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии“ (1Кор. 6: 20)», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность последствий заявления Папы Римского об однополых браках.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.10.20 09:25

Вова и томос

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
25.10.20 08:55

«Динамо» – «Александрия»: разве это не заслуженная победа?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Депутата от Слуги Народа Дубинского поймали на скрытии доходов на миллионы гривен, – СМИ
27.10.20 20:15

Депутата от Слуги Народа Дубинского поймали на скрытии доходов на миллионы гривен, – СМИ

Автор: FromUA

Выбор редакции
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Мэр Борисполя умер от коронавируса за шаг до очередной победы

Мэр Борисполя умер от коронавируса за шаг до очередной победы
28.10.20 13:27
787
Последние новости
28.10.20 17:24

Инсайдер рассказал об уникальной особенности iPhone 13
28.10.20 16:55

Митрополит Антоний рассказал, нужно ли настойчиво просить у Бога исполнения желаемого
28.10.20 16:40

Российский ученый уверяет, что коронавирус «ослаб» в три раза
28.10.20 16:38

Известный журналист дал свой прогноз на матч «Ференцварош» – «Динамо»
28.10.20 16:27

Стало известно, сколько участков закончили подсчет голосов на местных выборах
28.10.20 15:57

Стали известны причины гибели курсантов в небе над Харьковской областью
28.10.20 15:14

В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
Фото и Видео
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.