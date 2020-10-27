Стало известно, когда в школах Киева закончатся каникулы

Главное: Каникулы в школах Киева закончатся, как и было запланировано в четверг, 29 октября. После этого почти все дети смогут вернуться к очному обучению.

Детали: Киевские школы после каникул, которые заканчиваются 29 октября, вернутся к очному обучению. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елену Фиданян, в дистанционном формате будут работать лишь семь школ столицы.

«У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, является для нас утешительной», — заявила чиновница, подчеркнув, что на дистанционном обучении останутся только школы, в которых подтверждение заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 есть у 1,5% от общего количества сотрудников.

По ее словам, формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от того, какая обстановка с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.

В тему: 21 октября 2020 года почти все школы Киева ушли на вынужденные каникулы до 29 октября.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет предположил, что после окончания досрочных каникул, некоторые школьники смогут вернуться к очной форме. Однако это будет зависеть от зонирования.

В Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Украина сейчас находится на первом уровне.

Напомним: Сегодня представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса.