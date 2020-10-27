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Новости > В ВОЗ объявили о неэффективности закрытия школ во время пандемии коронавируса

В ВОЗ объявили о неэффективности закрытия школ во время пандемии коронавируса

Агата Кловская
27.10.20 14:48
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В ВОЗ объявили о неэффективности закрытия школ во время пандемии коронавируса

Главное: Представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге поставил под сомнение эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса. По мнению директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, дети и подростки должны участвовать в принятии решений, поступающих на фоне всплеска COVID-19.

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Ханса Клюге в Twitter

В тему: В Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Украина сейчас находится на первом уровне.

21 октября 2020 года почти все школы Киева ушли на вынужденные каникулы до 29 октября.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет предположил, что после окончания досрочных каникул, некоторые школьники смогут вернуться к очной форме. Однако это будет зависеть от зонирования.

Тэги: общество, эпидемия, карантин, школа, Всемирная организация здравоохранения, обучение, образование, коронавирус, пандемия, Ханс Клюге

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