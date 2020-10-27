Мэры двух городов на Полтавщине переизбрались в первом туре

Главное: По результатам выборов, действующие мэры Кременчуга Виталий Малецкий и Горишних Плавней Дмитрий Быков победили уже в первом туре.

Детали: Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий набрал 52,08% голосов и победил в первом туре. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на на главу местной избирательной комиссии Руслана Бушмана, на втором месте с большим отрывом (13,04%) финишировал депутат горсовета Геннадий Иванян, который шел на выборы от «ОПЗЖ».

Всего же за мэрское кресло в городе боролись десять кандидатов.

Как напоминает издание, Малецкий был заместителем предыдущего мэра Олега Бабаева, которого убили в июле 2014 года. В 2015 году он победил на выборах от собственной региональной партии «Поруч». Тогда во втором туре он с результатом 60,8% победил кандидата от БПП «Солидарность» Виктора Калашника.

Также в первом туре повторно избран оказался городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков, шедший на выборы как самовыдвиженец.

В тему: По официальным данным, в местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

При этом с избирательных участков в больницы забрали 50 человек. Еще один избиратель умер прямо на участке, не дождавшись «скорой».