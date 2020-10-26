Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последние дни октября

Главное: Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Дожди не прогнозируются.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшую рабочую неделю, 26-30 октября. Синоптики обещают, что будет сухо и не очень холодно.

Днем по стране воздух прогреется до 10-20 тепла, а ночью ожидается плюс 4-12.

Традиционно чуть теплее будет в Крыму и на юго-востоке.

В Киеве прогнозируют, что дожди не пойдут: днем ожидается плюс 12-14, а ночью 6-8 тепла.

Карта погоды:

В тему: 23 октября 2020 года мы писали, что погода еще немного побалует украинцев теплом на следующей неделе.