Букмекеры считают, что Байден уже выиграл президентские выборы в США

Главное: Букмекерский рейтинг Джо Байдена снова вырос. Шансы Дональда Трампа остаться на второй срок падают.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill обновили котировки на будущего победителя президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. Рейтинг действующего президента снова упал.

На то, что Дональд Трамп останется на второй срок, ставят уже всего лишь 2,75 к 1.

А вот шансы на победы демократа Джо Байдена оцениваются уже как 1,44 к 1.

Напомним, в начале октября рейтинг Дональда Трампа круто упал.

В тему: 16 октября 2020 года мы писали, что Джо Байден выступил с пикантным заявлением.