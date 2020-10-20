В Минздраве дали неутешительный прогноз по суточной вирусной заболеваемости

Главное: В конце октября — начале ноября в Украине ожидается 35 случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки. Такой прогноз дал директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Детали: В Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случае. Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По его словам, прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.

«Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания», — сказал Кузин.

Он отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.

«Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна», — добавил Кузин.

По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

В тему: В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что пик вирусных заболеваний в стране наступит в конце ноября. На спад волна пойдет в декабре-январе.