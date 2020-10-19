Биологи нашли «слабое место» коронавируса

Главное: Обнаружено «слабое место» коронавируса. Об этом говорят биологи.

Детали: Ученые-биологи из Института биомедицинских наук университета штата Джорджия (США) заявили, что обнаружили «уязвимое место» коронавируса. Их работу цитирует издание Science.

Исследователи выяснили следующее: «У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV есть одни и те же «слабые места», что оставляет надежду на создание эффективного лекарственного препарата».

Они отмечают также: «Проблема традиционных противовирусных средств состоит в том, что они воздействуют на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к лекарствам».

Ученые утверждают: «Поэтому эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса».

Как сказано в публикации, исследователи обнаружили более трехсот белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами.

В отчете отмечается: «При этом на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше – около двадцать. Среди них есть рецепторный белок Tom70, который участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков».

Американцы информируют: «Белок Tom70 помогает коронавирусам, но при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия».

В тему: 19 октября 2020 года мы писали, что названа группа крови, которая больше всех «сопротивляется» коронавирусу.