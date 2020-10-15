Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В РПЦ не хотят, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перерос в противостояние между христианством и исламом

В РПЦ не хотят, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перерос в противостояние между христианством и исламом

Александра Кудрявцева
15.10.20 17:02
277
В РПЦ не хотят, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перерос в противостояние между христианством и исламом

Главное: Русская Православная Церковь призывает к мирному урегулированию без стороннего вмешательства конфликта в Нагорном Карабахе.

Детали: Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир», комментируя позицию турецких властей относительно конфликта в Карабахе, сообщает Патриархия.ру.

«Любое вмешательство Турции в проблематику Нагорного Карабаха естественным образом вызывает ассоциации с событиями далекого и недавнего прошлого, в том числе с геноцидом армян, который Турция продолжает отрицать, хотя большинство стран мира признало этот вопиющий и чудовищный факт.

Мне кажется важным, чтобы не было стороннего вмешательства в этот конфликт, потому что это территориальный спор между двумя странами, которые должны решить этот спор тем или иным способом. Я очень надеюсь на то, что это решение будет не военным, а политическим, потому что любое военное решение неизбежно влечет за собой жертвы с обеих сторон, что мы, к сожалению, уже и наблюдаем», — отметил митрополит Иларион.

Он напомнил, что на протяжении многих лет Русская Православная Церковь выступала в качестве посредника в переговорах между руководителем Духовного управления мусульман Кавказа и главой Армянской Церкви.

«Трехсторонние переговоры продолжались на протяжении всего этого конфликта, потому что очень важно было не дать ему перерасти еще и в межрелигиозный конфликт. Это конфликт, который возник на политической почве, в его основе — территориальный спор и нельзя допустить, чтобы он перерос в противостояние между христианством и исламом. Русская Православная Церковь и сейчас готова к участию в этой миротворческой миссии. Она и сейчас готова у тому, чтобы посадить за стол переговоров две стороны и способствовать мирному урегулированию этого конфликта», — подчеркнул владыка.

В тему: Ранее Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе в котором призвал разрешить противостояние мирным путем и не допустить межрелигиозного конфликта.

Тэги: РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

13.10.20 09:17

Украина снова лезет во внутренние турецкие разборки. Зачем?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.10.20 08:05

Так какой клуб базовый в сборной Украины?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Тревожный бюджет: что не так с главным финансовым документом страны
15.10.20 12:25

Тревожный бюджет: что не так с главным финансовым документом страны

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В ОПУ не стали ждать еще три дня и озвучили все вопросы Зеленского к народу

В ОПУ не стали ждать еще три дня и озвучили все вопросы Зеленского к народу
15.10.20 15:21
498
Последние новости
15.10.20 17:18

Митрополит Онуфрий призывает сохранять жизни нерожденных детей
15.10.20 17:10

В УПЦ рассказали о важности духовного возрождения казачества
15.10.20 17:02

В РПЦ не хотят, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перерос в противостояние между христианством и исламом
15.10.20 16:53

В Киеве рухнул лифт с врачами «скорой помощи»
15.10.20 16:34

На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
15.10.20 16:17

Бразильские медики обнаружили способность коронавируса убивать клетки мозга
15.10.20 15:59

В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Фото и Видео
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Зеленский начал задавать украинцам свои вопросы
Зеленский начал задавать украинцам свои вопросы
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Зеленский в фамильярной форме заинтриговал украинцев предстоящим опросом
Зеленский в фамильярной форме заинтриговал украинцев предстоящим опросом
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса
fraza.com
Новости блогосферы
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.