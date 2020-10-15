Известная газета написала, что Германия готовится к ядерной войне

Главное: Германия уже готовится к ядерной войне. Об этом пишет известная газета.

Детали: Германия готовится к ядерной войне. Об этом пишет газета Bild.

Издание сообщает, что в стране уже прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие.

Отмечается следующее: «Учения под названием «Стойкий полдень» прошли на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн – Вестфалия с участие немецких ВВС и их союзников по НАТО».

Также местные журналисты разузнали: «В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений – отработка обороны страны с использованием атомных бомб».

Газета пишет: «Сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Основная причина – выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

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