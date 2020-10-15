«Слуга народа» рассказал, как будут выглядеть «бюллетени» на всенародном опросе

Главное: Для организации всенародного опроса по инициативе президента Владимира Зеленского будут напечатаны 5 млн опросных листов. По словам представителя фракции «Слуга народа» Василия Мокана, внешне они будут напоминать избирательные бюллетени.

Детали: Для проведения всенародного опроса по инициативе президента Украины Владимира Зеленского не будут привлекаться государственные средства или другие государственные ресурсы. Как сообщает «Громадське радио» со ссылкой на народного депутата от фракции «Слуги народа» Василия Мокана, опрос будет проводиться за пределами избирательных участков, однако с привлечением опросных листов, внешне похожих на избирательные бюллетени.

«В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе относительно пяти вопросов, будут сымитированы бюллетени с вопросами и возможностями ответов „да/нет“», — рассказал он, добавив, что всего планируется напечатать 5 миллионов таких «бюллетеней».

В тему: 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что опрос не будет иметь юридической силы. Волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов СМИ указывали легализацию конопли и утверждали, что среди них не будет «спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

14 октября Зеленский задал первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». На следующий день второй — «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».