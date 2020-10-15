Польский ресторатор раскрыла немного странный секрет, как сделать любой суп «гениальным»

Главное: Стало известно, как сделать любой суп очень полезным. Тайну поведала ресторатор.

Детали: Польский ресторатор Магда Гессер рассказала, как сделать любой суп «гениально» полезным. Она поделилась секретом у себя в социальных сетях.

Кулинар говорит: «В бульон требуется добавлять гвоздику, после чего ваш суп станет не только более вкусным, но и очень полезным, настоящей питательной бомбой».

Она отмечает: «Гвоздика обладает обезболивающим эффектом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает естественный иммунитет, понижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с простудой, болью в горле и головными болями».

Также, по ее словам, гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

В тему: 14 сентября 2020 года мы писали, что раскрыт рецепт напитка долгожителей с острова Окинава.