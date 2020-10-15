Неизвестные развернули под Офисом Зеленского антисемитский баннер

Главное: 14 октября неизвестные развернули баннер с антисемитскими лозунгами у здания Офиса президента Украины.

Детали: Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитских надписей возле Офиса президента Украины. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, к ним с письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины, который заявил, что вчера, 14 октября, возле здания ОПУ в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.

Отметим, что о каких высказываниях идет речь, и что это могли быть за люди не указывается.

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