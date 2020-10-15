Стало известно, когда в Украине полностью отменят воинский призыв

Главное: Полностью отменить воинский призыв в Украине, по мнению главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, можно будет лишь тогда, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медицинскую помощь.

Детали: В перспективе в Украине должна быть выстроена такая система, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и свою Родину, а также оказать первую медицинскую помощь. По мнению главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, после этого можно будет полностью отказаться от призыва.

«В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва, но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва», — заявил он в эфире одного из телеканалов, подчеркнув, что в рамках этой системы каждый должен уметь защитить свой дом, а также оказывать первую медицинскую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам главнокомандующего, создание такой системы займет не полгода и не год, но есть понимание, какой она должна быть. «Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут „нужно встать на защиту Родины“, то он знает, что он может это», — заключил он, добавив, что такие системы требуют финансирования и подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства.

В тему: С 1 октября в Украине стартовала осенняя призывная кампания. Ожидается, что в ее ходе до конца года в различные воинские подразделения страны будут призваны 13,5 тыс. молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

При этом весенний призыв в этом году закончился лишь 2 месяца назад. Это случилось из-за эпидемии коронавирусной болезни.