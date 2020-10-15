Вирусолог объяснил, почему COVID-19 начал слабеть

Главное: Летальность от COVID-19 снижается. Об этом говорит вирусолог.

Детали: Российский ученый-вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что смертность от COVID-19 снижается. Его цитируют местные СМИ.

Медик сказал следующее: «Определенные изменения происходят, и эти изменения в пользу человека. Это изменения летальности коронавируса».

Он подчеркнул: «Хотя твердых доказательств, что тут дело в изменении COVID-19, нет, специалисты нередко говорят, что улучшилось оказание медицинской помощи».

Эксперт добавил: «Огромная разность в летальности в Европе сегодня в сравнении с весенним периодом вряд ли заслуга только медицины: весной она составляла порядка 10-15%, а сейчас это 0,5%».

В тему: 13 октября 2020 года мы писали, что в ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса.