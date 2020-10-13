Главные новости за 13 октября 2020 года

— На заседании 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года. В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, правительство также вводит ряд ограничений. В частности, меняются правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.

— Президент Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. При этом он отказался озвучивать эти вопросы.

— Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос не будет иметь юридической силы. По данным СМИ, волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов может быть легализация конопли.

— Препарат ремдесивир для лечения коронавирусной болезни должен поступить в Украину через неделю. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство также ищет средства на закупку иммуноглобулинов.

— Один день пребывания в частной клинике для больного коронавирусной болезнью обойдется от 10 тыс. грн. Однако, по данным журналистов, для того, чтобы туда попасть, необходимо записываться заранее.

— Депутаты подготовили законопроект, увеличивающий штрафы для бизнеса за несоблюдение карантинных норм вплоть до 51 тыс. гривен.

— В Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса непроверенной полноценными клиническими испытаниями российской вакциной.

— Украинцы по состоянию на 13 октября могут путешествовать в 58 стран мира. При этом, как признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, не все из них являются популярными у наших туристов.

— Двое подростков в возрасте 13-15 лет устроили погром в трамвае после того как от них потребовали надеть медицинские маски. При этом задержавшие дебоширов полицейские также оказались без масок.

— Погода в Украине портится. Ожидается мокрый снег.

— Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум избранному президенту Александру Лукашенко. В случае если он не выполнит три требования до 25 октября, в стране, по ее словам, начнется всеобщая забастовка и саботаж.

— Ученые создали новый антибиотик. Они использовали яд азиатской осы.