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Новости > Это надолго: Кабмин принял непростое решение о карантине в Украине

Это надолго: Кабмин принял непростое решение о карантине в Украине

Автор: «Фраза»
13.10.20 18:13
44
Это надолго: Кабмин принял непростое решение о карантине в Украине

Главное: На заседании 13 октября правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года. В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, правительство также вводит ряд ограничений. В частности, меняются правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.

Детали: Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия адаптивного карантина в стране до конца года. Как сообщает «Украинская правда», по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, «пока это наиболее действенный механизм от усиления коронавируса».

Кроме того, в ходе внеочередного заседания 13 октября правительство в рамках адаптивного карантина приняло определенные новшества. В частности, изменило правила участия людей в массовых собраниях: в «зеленой» зоне не более 50 человек, в «желтой» — не более 30, в «оранжевой» — до 20. Во всех случаях должна соблюдаться социальная дистанция и масочный режим.

В «красной» зоне массовые мероприятия должны быть запрещены.

На территории регионов с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с Минздравом.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, по-новому будут определять «красные» зоны. В частности, сюда попадают регионы, в которых заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.

Также правительство ограничило работу ресторанов. Так, с 22:00 до 7:00 работа учреждений разрешена только для доставки и на вынос.

Видео с заседания правительства публикует Цензор.НЕТ.

В тему: Ранее известный украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения и член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров заявил, что в Украину уже массово завозятся российские вакцины от коронавируса.

В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, через неделю в украинских больницах появится лекарственный препарат ремдесевир, который, по некоторым данным, помогает от коронавирусной болезни.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, карантин, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, зоны карантина

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