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Новости > «Слуга народа» предложил увеличить штрафы за нарушение карантина до 51 тыс. гривен

«Слуга народа» предложил увеличить штрафы за нарушение карантина до 51 тыс. гривен

Александр Панько
13.10.20 16:16
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«Слуга народа» предложил увеличить штрафы за нарушение карантина до 51 тыс. гривен

Главное: Депутаты подготовили законопроект, увеличивающий штрафы для бизнеса за несоблюдение карантинных норм вплоть до 51 тыс. гривен.

Детали: В Верховную Раду Украины будет внесен законопроект об усилении ответственности предпринимателей за несоблюдение карантинных норм. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата от фракции «Слуги народа», председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, речь идет о штрафах от 31 до 51 тыс. гривен за одно нарушение.

«Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна», — объяснил нардеп, добавив, что соответствующий законопроект был подготовлен совещании у президента Украины и уже прошел согласование в комитете.

Он также отметил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и недопущение ситуации, при которой страна вернется к локдауну.

В тему: В апреле 2020 года в Украине начали штрафовать за нарушения карантина в соответствии с принятым Верховной Радой законом. Украинцам при этом предписали носить с собой документы — чтобы полиция могла на месте выписывать штрафы.

Тэги: штраф, общество, здоровье, карантин, экономика, бизнес, нарушение, Слуга народа, коронавирус, Михаил Радуцкий

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