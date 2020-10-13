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Новости > Мест нет: журналисты узнали особенности лечения от коронавирусной болезни в частных клиниках Украины

Мест нет: журналисты узнали особенности лечения от коронавирусной болезни в частных клиниках Украины

Александр Панько
13.10.20 15:54
490
Мест нет: журналисты узнали особенности лечения от коронавирусной болезни в частных клиниках Украины

Главное: Один день пребывания в частной клинике для больного коронавирусной болезнью обойдется от 10 тыс. грн. Однако, по данным журналистов, для того, чтобы туда попасть, необходимо записываться заранее.

Детали: На сегодняшний день пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве обслуживают лишь две частных больницы в Киеве и одна в Одессе. Как сообщает журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook, в столице за пребывание в таком стационаре придется заплатить от 12 тысяч грн/сутки без учета лекарств и процедур.

«Если у вас не тяжелая форма, то из „Добробута“ к вам за 1200 гривен приедет „скорая“. Затем, придется 80000 гривен положить на депозит, и каждые сутки платить за палату еще 12000», — написал он, добавив, что даже если у вас есть такие деньги, то все равно мест в частных клиниках нет и туда нужно записываться наперед.

Скриншот сообщения Евгения Спирина в Facebook

Сколько стоит лечение коронавирусной болезни COVID-19 в частных клиниках Украины

В тему: Ранее известный украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения и член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров заявил, что в Украину уже массово завозятся российские вакцины от коронавируса.

В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, через неделю в украинских больницах появится лекарственный препарат ремдесевир, который, по некоторым данным, помогает от коронавирусной болезни.

Тэги: Киев, Одесса, больница, здоровье, стоимость, очередь, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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