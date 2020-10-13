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Новости > Священник УПЦ проводит Всеукраинский марафон в поддержку семейных ценностей

Священник УПЦ проводит Всеукраинский марафон в поддержку семейных ценностей

Александра Кудрявцева
13.10.20 15:55
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Священник УПЦ проводит Всеукраинский марафон в поддержку семейных ценностей

Главное: Известный проповедник, победитель вокального шоу «Голос страны — 2017», протоиерей Александр Клименко инициировал Всеукраинский просветительский благотворительный марафон «Сохраним семью — сохраним народ».

Детали: В рамках марафона отец Александр Клименко посещает разные города Украины, где проводит концерты и встречи с верующими и духовенством, беседуя о семейных ценностях, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине».

Священник уже побывал с визитом в Ужгороде и Мукачево, в ближайшее время выступит в Черкассах, Шостке и других городах Украины.

Во время таких встреч отец Александр обращается к зрителям с призывом делать всё возможное, чтобы остановить уничтожение украинской нации, нашей веры и культуры.

«Наша страна находится на грани социокультурного и этнического вымирания, — сказал священник на концерте в Ужгороде. — Максимум через 50 лет нас тут останется миллионов 15. И не из-за того, что кто-то куда-то уедет — просто у нас с геометрической прогрессией падает рождаемость. Папа и мама, которые родились в однодетной семье, рождают одного ребёнка, и их дети рождают по одному ребенку».

Помимо этого, в Украине многие продолжают убивать своих детей, делая аборты.

По мнению священника, это происходит не потому, что украинцы живут тяжело материально. «И когда говорят, что надо решать эту проблему тем, что дать людям больше жилья и доходов... — отметил отец Александр. — Как показывает практика, никакой лишний доллар или квадратный метр не даёт желания родить ребёнка и содержать семью, если нет понимания добра и зла, если человек не понимает, что можно делать, а что нет».

Исправить сложившуюся ситуацию в стране можно общими усилиями, считает он, — если каждый будет «проповедовать» образ счастливой семьи своей собственной жизнью, то есть делиться радостями жизни в семье, чтобы «образ счастливой семьи был на виду», и это вдохновляло других на брак и рождение детей.

«Рассказывайте другим о том, что семья может быть раем на земле, — сказал протоиерей Александр, отец четверых детей. — Знаете, я не хвастун, но понял — нужно делиться и счастливыми, и несчастливыми моментами своей жизни — даже в Сети. Чтобы те, кто пока сомневается в том, что семья может быть счастливой, увидели: счастливые семьи есть».

«Я не стесняюсь делиться своим счастьем, потому что знаю — один такой опыт пережитого чужого счастья может кого-то вдохновить на создание своей семьи. Или же семья, которая распадается, сможет увидеть — вот они же смогли! Делитесь своими историями!» — призвал протоиерей Александр Клименко.

В тему: В сети доступен текст службы Покрова с переводом и объяснениями.

 
 
Тэги: Александр Клименко, новости православия, УПЦ

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