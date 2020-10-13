В сети доступен текст службы Покрова с переводом и объяснениями

Главное: Доступен онлайн текст службы Покрова Пресвятой Богородицы.

Детали: Текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь».

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 6 Божественных литургий.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий традиционно возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре столицы.

В тему: В Киево-Печерской лавре до 18 октября проходит Покровская ярмарка.