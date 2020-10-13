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Новости > Известная американская компания прекратила создание вакцины от коронавируса

Известная американская компания прекратила создание вакцины от коронавируса

Агата Кловская
13.10.20 20:25
260
Известная американская компания прекратила создание вакцины от коронавируса

Главное: Испытание вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson приостановлены. Стало известно о побочном эффекте.

Детали: Компания Johnson & Johnson (США) остановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Там заявили о ее побочном эффекте.

В пресс-релизе компании сказано: «Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъясненной болезни у участника исследования».

Также отмечается: «Сейчас медики выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных».

Справка: В испытаниях вакцины принимали участие шестьдесят тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Эксперты изучали безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения коронавируса. Выпустить вакцину планировали в начале 2021 года.

В тему: 13 октября 2020 года мы писали, что в ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, вакцина, коронавирус

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