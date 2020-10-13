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Новости > «О легализации каннабиса»: стали известны некоторые подробности всенародного опроса от Зеленского

«О легализации каннабиса»: стали известны некоторые подробности всенародного опроса от Зеленского

Агата Кловская
13.10.20 13:54
172
«О легализации каннабиса»: стали известны некоторые подробности всенародного опроса от Зеленского

Детали: Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос не будет иметь юридической силы. По данным СМИ, волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов может быть легализация конопли.

Главное: Опрос, который Офис президента предлагает провести 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Как сообщает пресс-служба ОПУ, речь идет об общенациональном опросе, который даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, «чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными „экспертами“ и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями».

«Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении», — объяснили в ведомстве.

По мнению Офиса президента «именно так работает истинная демократия».

В то же время руководитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил в комментарии «КП в Украине», что ЦИК пока не ведет никаких подготовительных работ к проведению всеукраинского опроса.

«Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе, — заявил он, отказавшись также отвечать на вопрос, успеет ли Центризбирком провести опрос 25 октября, если сегодня получит соответствующее распоряжение от главы государства.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ОПУ, «среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках».

По словам источника, окончательный формат опроса сейчас определяется, логистику согласовывают со всеми причастными к проведению выборов ведомствами. Определяется также процедура, безопасность, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы.

По данным ZN.ua, Зеленский изначально хотел включить в опрос вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе, «но это может быть слишком сенситивно». «Идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия „Слуга народа“ потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию», — рассказал источник издания, добавив, что в опросе будут вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев.

«Например, речь может идти о легализации каннабиса», — отметил источник.

По его данным, организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы. Предусматривается, что все это будет организовано за частные средства, однако неизвестно, чьи именно.

Как сообщает бывший народный депутат, бывший журналист Сергей Лещенко на своем канале в Telegram, «первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день».

По его информации, координатором проекта «опроса в день выборов» является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В тему: Сегодня, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. При этом он отказался озвучивать эти вопросы, а также не стал уточнять, каков юридический статус опроса, и на каких средства он будет проведен.

Тэги: СМИ, опрос, политика, демократия, конопля, легализация, Владимир Зеленский, новости Украины, Офис президента Украины, каннабис

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