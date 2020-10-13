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Новости > Эксперты поведали, сколько будет стоить нефть в 2025-2030 годах

Эксперты поведали, сколько будет стоить нефть в 2025-2030 годах

Александр Панько
13.10.20 13:14
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Эксперты поведали, сколько будет стоить нефть в 2025-2030 годах

Главное: Сколько будет стоить нефть в ближайшие годы? Прогноз дали эксперты.

Детали: Эксперты из Международного энергетического агентства рассказали, сколько будет стоит нефть в ближайшие годы. Их цитирует отчет World Energy Outlook.

В нем сказано, что ожидания по ценам в долгосрочной перспективе было снижено.

Специалисты говорят: «Хотя спрос на нефть в базовом сценарии восстановится до уровней, близких к ситуации до пандемии коронавируса прогнозу прошлого года, к ценам на нефть это не относится, они на 15% ниже этого прогноза».

В документе отмечается: «Частично это связано с тем, что кризис спровоцировал снижение затрат на добычу. Кроме этого, это объясняется тем, что основные производители традиционной нефти буду действовать так, чтобы не допустить роста цен до уровней, которые спровоцируют либо бурный рост добычи сланцевой добычи в США, либо более быстрый уход потребителей в сторону других источников энергии».

В прогнозе информируют: «После падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти в ответ на рост цен до 70 долларов за баррель к 2025 году. Такая цена необходима для соответствия спроса и предложения. Она также предполагает, что попытки ОПЕК регулировать рынок сохранятся, а отдельные производители будут избегать соблазна открыть краны, чтобы сохранить возможность дополнительного дохода».

Кроме этого говорится следующее: «К 2030 году цены на нефть достигнут 75 долларов за баррель, на фоне чего инвестиции в отрасль продолжат восстановление».

В отчете резюмируют: «Остается неясность по поводу их источников и своевременности. В целом, учитывая прогноз по восстановлению спроса, который не предполагает бурного роста, ожидается, что все инвестиции в нефтедобычу вплоть до 2040 года будут направлены лишь на компенсацию падающего производства на действующих сейчас месторождениях».

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали, что эксперты заявили, что мировой рынок нефти ждет коллапс.

Тэги: мир, экономика, нефть, прогноз, цены

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