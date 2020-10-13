Диетолог поведала, как правильно питаться во время стресса

Главное: Стало известно, как правильно питаться во время стресса. Появился совет диетолога.

Детали: Российский ученый-диетолог Ирина Бережная рассказала, как правильно питаться во время стресса. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит, что попытка «заесть» его – нормальная реакция человеческого организма.

Она советует: «Чтобы успокоиться, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого, ведь достаточно и кусочка шоколада».

Специалист акцентирует внимание: «Выбирать следует продукты, которые приносят удовольствие: если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится».

Диетолог подчеркивает: «Нужно помнить ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда. Частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может стать постоянным».

Также она резюмирует: «Из этой ситуации требуется выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний».

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