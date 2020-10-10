Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса

Главное: Назван главный фактор смертности от коронавируса. Его озвучил немецкий вирусолог.

Детали: Авторитетный немецкий вирусолог из клиники Charite Кристиан Дорстен назвал основной фактор смертности от коронавируса. Его цитируют российские СМИ.

Он заявил, что смертность «связана исключительно с возрастом больных».

Эксперт говорит: «Сложно сейчас сказать что-то новое. Коронавирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших остается почти постоянным и зависит от возраста населения».

Он отмечает: «Данным фактором объясняется, например, почему некоторые страны Африки затронуты в меньшей степени. Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в США. И смертность от инфекции является параметром тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии».

В тему: 9 октября 2020 года мы писали, что ученые призывают изменить стратегию борьбы с коронавирусом.