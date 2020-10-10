Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса

Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса

Агата Кловская
10.10.20 08:55
1141
Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса

Главное: Назван главный фактор смертности от коронавируса. Его озвучил немецкий вирусолог.

Детали: Авторитетный немецкий вирусолог из клиники Charite Кристиан Дорстен назвал основной фактор смертности от коронавируса. Его цитируют российские СМИ.

Он заявил, что смертность «связана исключительно с возрастом больных».

Эксперт говорит: «Сложно сейчас сказать что-то новое. Коронавирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших остается почти постоянным и зависит от возраста населения».

Он отмечает: «Данным фактором объясняется, например, почему некоторые страны Африки затронуты в меньшей степени. Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в США. И смертность от инфекции является параметром тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии».

В тему: 9 октября 2020 года мы писали, что ученые призывают изменить стратегию борьбы с коронавирусом.

Тэги: здоровье, мир, коронавирус, вирусологи

Комментарии

Статьи

09.10.20 09:21

Карабах и война беспилотников. Часть 2. Армения

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
09.10.20 19:58

Ватикан и США: момент кипения

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Масонство, масоны и живопись
09.10.20 19:06

Масонство, масоны и живопись

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 9 октября 2020 года

Главные новости за 9 октября 2020 года
09.10.20 19:00
1509
Последние новости
10.10.20 08:55

Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса
10.10.20 00:05

Норвежцы раскрыли секрет долголетия
09.10.20 22:28

Замглавы госаудитслужбы, подписавший скандальный аудит Нафтогаза, оказался его бывшим сотрудником, – СМИ
09.10.20 21:36

Крупнейший водопад Крыма остался без воды
09.10.20 20:17

Кто станет президентом США? Наши читатели могут проголосовать
09.10.20 19:00

Главные новости за 9 октября 2020 года
09.10.20 17:58

Ереван и Степанакерт дружно опровергли заявление Алиева о взятии Гадрута
Фото и Видео
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Ливень затопил один из украинских городов
Ливень затопил один из украинских городов
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
fraza.com
Новости блогосферы
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.