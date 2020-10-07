Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Штаб Союза армян Украины начал оказывать помощь в Ереване

Штаб Союза армян Украины начал оказывать помощь в Ереване

Александр Панько
07.10.20 17:04
290
Штаб Союза армян Украины начал оказывать помощь в Ереване

Главное: Союз армян Украины открыл штаб в Ереване с целью оказания помощи всем пострадавшим в ходе вооруженного противостояния с Азербайджаном.

Детали: В столице Армении началась работа штаба Союза армян Украины по координированию совместных действий и оказанию помощи пострадавшим в ходе военной агрессии. Как сообщает AnalitikaUA.net, в состав рабочей группы вошли: председатель организации Вилен Шатворян, председатели региональных армянских общин, представители САУ, а также волонтёры из Армении.

Также, по данным издания, в Киеве в центральном офисе Союза армян Украины уже неделю работает штаб оперативных действий.

Напомним: С начала боевых действий Союзом армян Украины осуществлялся централизованный сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших в Армении. На данный момент сбор в Украине продолжается.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, война, Союз армян Украины, армянская община, штаб

Комментарии

Статьи

07.10.20 09:25

Американский Кит. Что стоит за возможным назначением нового посла США в Украине?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.10.20 15:17

Как «Шахтер» подставил сборную Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий
05.10.20 17:26

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса
07.10.20 15:06
611
Последние новости
07.10.20 17:36

Митрополит УПЦ объяснил, как человек может реализовать замысел Бога
07.10.20 17:04

Штаб Союза армян Украины начал оказывать помощь в Ереване
07.10.20 16:57

Появился новый опасный штамм известной «детской» болезни
07.10.20 16:16

Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
07.10.20 16:13

Расшифровка «черных ящиков» Ан-26, разбившегося на Харьковщине, дала неутешительные результаты
07.10.20 15:43

Украине прогнозируют повышение уровня бедности
07.10.20 15:06

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса
Фото и Видео
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
«Динамо» в последний момент все же усилилось бразильцем и румыном
«Динамо» в последний момент все же усилилось бразильцем и румыном
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.