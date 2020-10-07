Штаб Союза армян Украины начал оказывать помощь в Ереване

Главное: Союз армян Украины открыл штаб в Ереване с целью оказания помощи всем пострадавшим в ходе вооруженного противостояния с Азербайджаном.

Детали: В столице Армении началась работа штаба Союза армян Украины по координированию совместных действий и оказанию помощи пострадавшим в ходе военной агрессии. Как сообщает AnalitikaUA.net, в состав рабочей группы вошли: председатель организации Вилен Шатворян, председатели региональных армянских общин, представители САУ, а также волонтёры из Армении.

Также, по данным издания, в Киеве в центральном офисе Союза армян Украины уже неделю работает штаб оперативных действий.

Напомним: С начала боевых действий Союзом армян Украины осуществлялся централизованный сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших в Армении. На данный момент сбор в Украине продолжается.